Ansemius Bulleus 今日價格

Ansemius Bulleus (ANSEMIUS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 36.86%。目前 ANSEMIUS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ANSEMIUS。

Ansemius Bulleus 目前市值在 $ 17,041.54 排名第 #-，流通供應量為 999.80M ANSEMIUS。過去 24 小時內，ANSEMIUS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00189629，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ANSEMIUS 在過去一小時內波動了 +1.34%，過去7 天內波動了 +63.04%。過去一天，總交易量達到 --。

Ansemius Bulleus（ANSEMIUS）市場資訊

市值 $ 17.04K$ 17.04K $ 17.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 17.04K$ 17.04K $ 17.04K 流通量 999.80M 999.80M 999.80M 總供應量 999,803,939.948917 999,803,939.948917 999,803,939.948917

Ansemius Bulleus 的目前市值為 $ 17.04K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ANSEMIUS 的流通量為 999.80M，總供應量是 999803939.948917，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.04K。