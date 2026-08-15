Ansem Cat 今日價格

Ansem Cat (ANSEMCAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 15.02%。目前 ANSEMCAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ANSEMCAT。

Ansem Cat 目前市值在 $ 1,195,646 排名第 #-，流通供應量為 420.69B ANSEMCAT。過去 24 小時內，ANSEMCAT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ANSEMCAT 在過去一小時內波動了 -2.91%，過去7 天內波動了 -24.87%。過去一天，總交易量達到 --。

Ansem Cat（ANSEMCAT）市場資訊

市值 $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 流通量 420.69B 420.69B 420.69B 總供應量 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Ansem Cat 的目前市值為 $ 1.20M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ANSEMCAT 的流通量為 420.69B，總供應量是 420690000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.20M。