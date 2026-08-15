ANSEM ARMY 今日價格

ANSEM ARMY (🐂🀄️) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 12.74%。目前 🐂🀄️ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 🐂🀄️。

ANSEM ARMY 目前市值在 $ 16,351.69 排名第 #-，流通供應量為 999.61M 🐂🀄️。過去 24 小時內，🐂🀄️ 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，🐂🀄️ 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 -4.87%。過去一天，總交易量達到 --。

ANSEM ARMY（🐂🀄️）市場資訊

市值 $ 16.35K$ 16.35K $ 16.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.35K$ 16.35K $ 16.35K 流通量 999.61M 999.61M 999.61M 總供應量 999,606,514.954497 999,606,514.954497 999,606,514.954497

ANSEM ARMY 的目前市值為 $ 16.35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。🐂🀄️ 的流通量為 999.61M，總供應量是 999606514.954497，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.35K。