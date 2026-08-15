Anoncoin 今日價格

Anoncoin (ANONCOIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.06%。目前 ANONCOIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ANONCOIN。

Anoncoin 目前市值在 $ 454,467 排名第 #-，流通供應量為 974.49M ANONCOIN。過去 24 小時內，ANONCOIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00271507，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ANONCOIN 在過去一小時內波動了 -1.78%，過去7 天內波動了 +2.85%。過去一天，總交易量達到 $ 2.97K。

Anoncoin（ANONCOIN）市場資訊

市值 $ 454.47K$ 454.47K $ 454.47K 成交量（24H） $ 2.97K$ 2.97K $ 2.97K 完全稀釋市值 $ 454.47K$ 454.47K $ 454.47K 流通量 974.49M 974.49M 974.49M 總供應量 974,486,247.2466422 974,486,247.2466422 974,486,247.2466422

Anoncoin 的目前市值為 $ 454.47K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.97K。ANONCOIN 的流通量為 974.49M，總供應量是 974486247.2466422，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 454.47K。