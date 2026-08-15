Anon Inu 今日價格

Anon Inu (AINU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AINU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AINU。

Anon Inu 目前市值在 $ 488,611 排名第 #-，流通供應量為 501.01T AINU。過去 24 小時內，AINU 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AINU 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.78%。過去一天，總交易量達到 --。

Anon Inu（AINU）市場資訊

市值 $ 488.61K$ 488.61K $ 488.61K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 488.63K$ 488.63K $ 488.63K 流通量 501.01T 501.01T 501.01T 總供應量 501,005,074,133,326.5 501,005,074,133,326.5 501,005,074,133,326.5

Anon Inu 的目前市值為 $ 488.61K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AINU 的流通量為 501.01T，總供應量是 501005074133326.5，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 488.63K。