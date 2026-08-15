Anon Alien 今日價格

Anon Alien (AALIEN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.27%。目前 AALIEN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AALIEN。

Anon Alien 目前市值在 $ 15,340.35 排名第 #-，流通供應量為 999.95M AALIEN。過去 24 小時內，AALIEN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AALIEN 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 -25.39%。過去一天，總交易量達到 --。

Anon Alien（AALIEN）市場資訊

市值 $ 15.34K$ 15.34K $ 15.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.34K$ 15.34K $ 15.34K 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 總供應量 999,949,255.874953 999,949,255.874953 999,949,255.874953

Anon Alien 的目前市值為 $ 15.34K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AALIEN 的流通量為 999.95M，總供應量是 999949255.874953，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.34K。