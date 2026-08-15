Anome 今日價格

Anome (ANOME) 今日實時價格為 $ 0.0170593，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 ANOME 兌 USD 的匯率為 $ 0.0170593 每 ANOME。

Anome 目前市值在 $ 513,192 排名第 #-，流通供應量為 30.00M ANOME。過去 24 小時內，ANOME 的交易價格在 $ 0.01657679（低點）和 $ 0.01753312（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.198258，而歷史最低價為 $ 0.00734374。

短期表現方面，ANOME 在過去一小時內波動了 +1.21%，過去7 天內波動了 +0.38%。過去一天，總交易量達到 $ 191.83K。

Anome（ANOME）市場資訊

市值 $ 513.19K$ 513.19K $ 513.19K 成交量（24H） $ 191.83K$ 191.83K $ 191.83K 完全稀釋市值 $ 17.11M$ 17.11M $ 17.11M 流通量 30.00M 30.00M 30.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Anome 的目前市值為 $ 513.19K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 191.83K。ANOME 的流通量為 30.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.11M。