Annika 今日價格

Annika (ANI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.74%。目前 ANI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ANI。

Annika 目前市值在 $ 22,609 排名第 #-，流通供應量為 850.92M ANI。過去 24 小時內，ANI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ANI 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 -1.21%。過去一天，總交易量達到 --。

Annika（ANI）市場資訊

市值 $ 22.61K$ 22.61K $ 22.61K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.91K$ 23.91K $ 23.91K 流通量 850.92M 850.92M 850.92M 總供應量 899,915,365.45425 899,915,365.45425 899,915,365.45425

Annika 的目前市值為 $ 22.61K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ANI 的流通量為 850.92M，總供應量是 899915365.45425，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.91K。