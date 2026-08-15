AnitaMaxWynn 今日價格

AnitaMaxWynn (WYNN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 30.87%。目前 WYNN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WYNN。

AnitaMaxWynn 目前市值在 $ 423,992 排名第 #-，流通供應量為 999.65M WYNN。過去 24 小時內，WYNN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WYNN 在過去一小時內波動了 +1.89%，過去7 天內波動了 +37.37%。過去一天，總交易量達到 $ 21.15K。

AnitaMaxWynn（WYNN）市場資訊

市值 $ 423.99K$ 423.99K $ 423.99K 成交量（24H） $ 21.15K$ 21.15K $ 21.15K 完全稀釋市值 $ 423.99K$ 423.99K $ 423.99K 流通量 999.65M 999.65M 999.65M 總供應量 999,651,318.004566 999,651,318.004566 999,651,318.004566

AnitaMaxWynn 的目前市值為 $ 423.99K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 21.15K。WYNN 的流通量為 999.65M，總供應量是 999651318.004566，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 423.99K。