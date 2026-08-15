ANITA 今日價格

ANITA (ANITA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.04%。目前 ANITA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ANITA。

ANITA 目前市值在 $ 689,736 排名第 #-，流通供應量為 999.92M ANITA。過去 24 小時內，ANITA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00881417，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ANITA 在過去一小時內波動了 -0.39%，過去7 天內波動了 +2.29%。過去一天，總交易量達到 $ 251.96。

ANITA（ANITA）市場資訊

市值 $ 689.74K$ 689.74K $ 689.74K 成交量（24H） $ 251.96$ 251.96 $ 251.96 完全稀釋市值 $ 689.74K$ 689.74K $ 689.74K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 總供應量 999,922,709.741 999,922,709.741 999,922,709.741

ANITA 的目前市值為 $ 689.74K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 251.96。ANITA 的流通量為 999.92M，總供應量是 999922709.741，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 689.74K。