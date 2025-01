什麼是AnimeSwap (ANI)

1. The token of AnimeSwap protocol, deployed on Aptos Mainnet 2. AnimeSwap protocol is an open AMM & DeFi protocol on Aptos, everyone could create pair and add liquidity, swap, or farm. 3. Deployed on Aptos at Day0 2022/10/19, ANI token launching at 2022/11/10. 4. Deployed on Sui (using Move, the same contract language as Aptos), more collaboration and listings https://docs.animeswap.org/docs/updates/2023 5. Check https://docs.animeswap.org/docs/tutorial/Tokenomics#usages

MEXC是領先的加密貨幣交易所,受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC,體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用!

AnimeSwap (ANI) 資源 白皮書 官網