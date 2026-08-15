Ani Grok Companion 今日價格

Ani Grok Companion (ANI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.61%。目前 ANI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ANI。

Ani Grok Companion 目前市值在 $ 232,435 排名第 #-，流通供應量為 999.92M ANI。過去 24 小時內，ANI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.087073，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ANI 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +0.17%。過去一天，總交易量達到 $ 48.03K。

Ani Grok Companion（ANI）市場資訊

市值 $ 232.44K$ 232.44K $ 232.44K 成交量（24H） $ 48.03K$ 48.03K $ 48.03K 完全稀釋市值 $ 232.44K$ 232.44K $ 232.44K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 總供應量 999,917,014.315466 999,917,014.315466 999,917,014.315466

Ani Grok Companion 的目前市值為 $ 232.44K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 48.03K。ANI 的流通量為 999.92M，總供應量是 999917014.315466，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 232.44K。