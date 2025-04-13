Angle Staked USDA 價格 (STUSD)
今天 Angle Staked USDA (STUSD) 的實時價格爲 1.11 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Angle Staked USDA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Angle Staked USDA 當天價格變化爲 -0.05%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 STUSD兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 STUSD 價格信息的首選平台。
今天內，Angle Staked USDA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000621858960809。
在過去30天內，Angle Staked USDA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Angle Staked USDA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Angle Staked USDA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000621858960809
|-0.05%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Angle Staked USDA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
-0.05%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
stUSD is a USD savings solution built on top of Angle decentralized USD stablecoin called stUSD
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 STUSD 兌換 VND
₫28,461.51
|1 STUSD 兌換 AUD
A$1.7649
|1 STUSD 兌換 GBP
￡0.8436
|1 STUSD 兌換 EUR
€0.9768
|1 STUSD 兌換 USD
$1.11
|1 STUSD 兌換 MYR
RM4.9062
|1 STUSD 兌換 TRY
₺42.0912
|1 STUSD 兌換 JPY
¥159.2961
|1 STUSD 兌換 RUB
₽92.3298
|1 STUSD 兌換 INR
₹95.4156
|1 STUSD 兌換 IDR
Rp18,499.9926
|1 STUSD 兌換 KRW
₩1,576.6995
|1 STUSD 兌換 PHP
₱63.4698
|1 STUSD 兌換 EGP
￡E.56.9208
|1 STUSD 兌換 BRL
R$6.5046
|1 STUSD 兌換 CAD
C$1.5318
|1 STUSD 兌換 BDT
৳134.5875
|1 STUSD 兌換 NGN
₦1,764.7002
|1 STUSD 兌換 UAH
₴45.8541
|1 STUSD 兌換 VES
Bs78.81
|1 STUSD 兌換 PKR
Rs310.5669
|1 STUSD 兌換 KZT
₸572.4492
|1 STUSD 兌換 THB
฿37.1517
|1 STUSD 兌換 TWD
NT$35.9307
|1 STUSD 兌換 AED
د.إ4.0737
|1 STUSD 兌換 CHF
Fr0.8991
|1 STUSD 兌換 HKD
HK$8.6025
|1 STUSD 兌換 MAD
.د.م10.3008
|1 STUSD 兌換 MXN
$22.533