Angle Staked EURA 圖標

Angle Staked EURA 價格 (STEUR)

USD

Angle Staked EURA (STEUR) 實時價格圖表

$1.097
$1.097$1.097
0.00%(1D)

今天 Angle Staked EURA (STEUR) 的價格

今天 Angle Staked EURA (STEUR) 的實時價格爲 1.097 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STEUR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Angle Staked EURA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 231.38 USD
- Angle Staked EURA 當天價格變化爲 +0.08%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 STEUR兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 STEUR 價格信息的首選平臺。

Angle Staked EURA (STEUR) 價格表現 USD

今天內，Angle Staked EURA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00091536
在過去30天內，Angle Staked EURA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0068700722
在過去60天內，Angle Staked EURA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0131001546
在過去90天內，Angle Staked EURA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0245006675100616

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00091536+0.08%
30天$ +0.0068700722+0.63%
60天$ -0.0131001546-1.19%
90天$ -0.0245006675100616-2.18%

Angle Staked EURA (STEUR) 價格分析

Angle Staked EURA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.095
$ 1.095$ 1.095

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

+0.02%

+0.08%

-0.57%

Angle Staked EURA (STEUR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 231.38
$ 231.38$ 231.38

0.00
0.00 0.00

什麼是Angle Staked EURA (STEUR)

stEUR is a staked version of agEUR earning a native Euro yield paid in agEUR. It is a yield-bearing ERC-20 token that can be freely transferred and that is always redeemable for an ever-growing amount of agEUR. The value of 1 stEUR is not meant to be 1€: it increases over time as yield continuously accrues to it.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Angle Staked EURA (STEUR) 資源

官網

大家還在問：關於 Angle Staked EURA (STEUR) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

STEUR 兌換爲當地貨幣

1 STEUR 兌換 AUD
A$1.73326
1 STEUR 兌換 GBP
0.8776
1 STEUR 兌換 EUR
1.05312
1 STEUR 兌換 USD
$1.097
1 STEUR 兌換 MYR
RM4.89262
1 STEUR 兌換 TRY
39.53588
1 STEUR 兌換 JPY
¥167.13892
1 STEUR 兌換 RUB
105.15842
1 STEUR 兌換 INR
95.19766
1 STEUR 兌換 IDR
Rp17,983.60368
1 STEUR 兌換 PHP
63.77958
1 STEUR 兌換 EGP
￡E.55.34365
1 STEUR 兌換 BRL
R$6.31872
1 STEUR 兌換 CAD
C$1.56871
1 STEUR 兌換 BDT
133.24162
1 STEUR 兌換 NGN
1,649.61375
1 STEUR 兌換 UAH
45.73393
1 STEUR 兌換 VES
Bs65.82
1 STEUR 兌換 PKR
Rs306.07397
1 STEUR 兌換 KZT
555.15879
1 STEUR 兌換 THB
฿37.4077
1 STEUR 兌換 TWD
NT$36.02548
1 STEUR 兌換 CHF
Fr0.99827
1 STEUR 兌換 HKD
HK$8.54563
1 STEUR 兌換 MAD
.د.م11.01388