Angland FISH 今日價格

Angland FISH (FISH) 今日實時價格為 $ 0,00220242，過去 24 小時內變化了 1,38%。目前 FISH 兌 USD 的匯率為 $ 0,00220242 每 FISH。

Angland FISH 目前市值在 $ 33 037 排名第 #-，流通供應量為 15,00M FISH。過去 24 小時內，FISH 的交易價格在 $ 0,00215237（低點）和 $ 0,00224153（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,01235112，而歷史最低價為 $ 0,00191304。

短期表現方面，FISH 在過去一小時內波動了 -0,08%，過去7 天內波動了 -8,31%。過去一天，總交易量達到 $ 235,70。

Angland FISH（FISH）市場資訊

市值 $ 33,04K$ 33,04K $ 33,04K 成交量（24H） $ 235,70$ 235,70 $ 235,70 完全稀釋市值 $ 44,05K$ 44,05K $ 44,05K 流通量 15,00M 15,00M 15,00M 總供應量 20 000 000,0 20 000 000,0 20 000 000,0

Angland FISH 的目前市值為 $ 33,04K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 235,70。FISH 的流通量為 15,00M，總供應量是 20000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 44,05K。