Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund 今日價格

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) 今日實時價格為 $ 1.02，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ACRDX 兌 USD 的匯率為 $ 1.02 每 ACRDX。

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund 目前市值在 $ 51,026,118 排名第 #-，流通供應量為 50.01M ACRDX。過去 24 小時內，ACRDX 的交易價格在 $ 1.02（低點）和 $ 1.02（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.021，而歷史最低價為 $ 1.015。

短期表現方面，ACRDX 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund（ACRDX）市場資訊

市值 $ 51.03M$ 51.03M $ 51.03M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 51.03M$ 51.03M $ 51.03M 流通量 50.01M 50.01M 50.01M 總供應量 50,014,229.92 50,014,229.92 50,014,229.92

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund 的目前市值為 $ 51.03M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。ACRDX 的流通量為 50.01M，總供應量是 50014229.92，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 51.03M。