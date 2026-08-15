Andy on SOL 今日價格

Andy on SOL (ANDY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.11%。目前 ANDY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ANDY。

Andy on SOL 目前市值在 $ 48,623 排名第 #-，流通供應量為 945.99M ANDY。過去 24 小時內，ANDY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.051211，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ANDY 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 -2.21%。過去一天，總交易量達到 --。

Andy on SOL（ANDY）市場資訊

市值 $ 48.62K$ 48.62K $ 48.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 48.62K$ 48.62K $ 48.62K 流通量 945.99M 945.99M 945.99M 總供應量 945,989,548.055281 945,989,548.055281 945,989,548.055281

Andy on SOL 的目前市值為 $ 48.62K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ANDY 的流通量為 945.99M，總供應量是 945989548.055281，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 48.62K。