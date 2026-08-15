Andy on ETH 今日價格

Andy on ETH (ANDY) 今日實時價格為 $ 0.03406198，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ANDY 兌 USD 的匯率為 $ 0.03406198 每 ANDY。

Andy on ETH 目前市值在 $ 32,813 排名第 #-，流通供應量為 963.32K ANDY。過去 24 小時內，ANDY 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.4，而歷史最低價為 $ 0.02430223。

短期表現方面，ANDY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.88%。過去一天，總交易量達到 $ 49.97。

Andy on ETH（ANDY）市場資訊

市值 $ 32.81K$ 32.81K $ 32.81K 成交量（24H） $ 49.97$ 49.97 $ 49.97 完全稀釋市值 $ 34.06K$ 34.06K $ 34.06K 流通量 963.32K 963.32K 963.32K 總供應量 963,324.0 963,324.0 963,324.0

Andy on ETH 的目前市值為 $ 32.81K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 49.97。ANDY 的流通量為 963.32K，總供應量是 963324.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.06K。