Andy BSC 今日價格

Andy BSC (ANDY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.63%。目前 ANDY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ANDY。

Andy BSC 目前市值在 $ 88,892 排名第 #-，流通供應量為 100.00T ANDY。過去 24 小時內，ANDY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ANDY 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -8.67%。過去一天，總交易量達到 --。

Andy BSC（ANDY）市場資訊

市值 $ 88.89K$ 88.89K $ 88.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 88.89K$ 88.89K $ 88.89K 流通量 100.00T 100.00T 100.00T 總供應量 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Andy BSC 的目前市值為 $ 88.89K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ANDY 的流通量為 100.00T，總供應量是 100000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 88.89K。