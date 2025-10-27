Anduril PreStocks（ANDURIL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 61.69 $ 61.69 $ 61.69 24H最低價 $ 63.99 $ 63.99 $ 63.99 24H最高價 24H最低價 $ 61.69$ 61.69 $ 61.69 24H最高價 $ 63.99$ 63.99 $ 63.99 歷史最高 $ 73.44$ 73.44 $ 73.44 最低價 $ 50.57$ 50.57 $ 50.57 漲跌幅（1H） +0.24% 漲跌幅（1D） +0.23% 漲跌幅（7D） +10.84% 漲跌幅（7D） +10.84%

Anduril PreStocks（ANDURIL）目前實時價格為 $62.36。過去 24 小時內，ANDURIL 的交易價格在 $ 61.69 至 $ 63.99 之間波動，市場活躍度顯著。ANDURIL 的歷史最高價為 $ 73.44，歷史最低價為 $ 50.57。

從短期表現來看，ANDURIL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.24%，過去 24 小時內變動為 +0.23%，過去 7 天內累計變動為 +10.84%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Anduril PreStocks（ANDURIL）市場資訊

市值 $ 714.05K$ 714.05K $ 714.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 714.05K$ 714.05K $ 714.05K 流通量 11.45K 11.45K 11.45K 總供應量 11,449.93189181 11,449.93189181 11,449.93189181

Anduril PreStocks 的目前市值為 $ 714.05K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ANDURIL 的流通量為 11.45K，總供應量是 11449.93189181，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 714.05K。