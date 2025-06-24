AndreyWTR 價格 (WTR)
今天 AndreyWTR (WTR) 的實時價格爲 0.00140836 USD。目前其市值爲 $ 1.34M USD。WTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AndreyWTR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- AndreyWTR 當天價格變化爲 -7.82%
- 其循環供應量爲 948.56M USD
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今天內，AndreyWTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000119512868963553。
在過去30天內，AndreyWTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，AndreyWTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，AndreyWTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000119512868963553
|-7.82%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
AndreyWTR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.19%
-7.82%
-8.94%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn’t dumped — it’s diamond-handed.
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|1 WTR 兌換 VND
₫37.0609934
|1 WTR 兌換 AUD
A$0.0021547908
|1 WTR 兌換 GBP
￡0.0010281028
|1 WTR 兌換 EUR
€0.0012111896
|1 WTR 兌換 USD
$0.00140836
|1 WTR 兌換 MYR
RM0.0059714464
|1 WTR 兌換 TRY
₺0.0558273904
|1 WTR 兌換 JPY
¥0.2040995312
|1 WTR 兌換 RUB
₽0.1105703436
|1 WTR 兌換 INR
₹0.1211752944
|1 WTR 兌換 IDR
Rp23.0878651584
|1 WTR 兌換 KRW
₩1.9135246484
|1 WTR 兌換 PHP
₱0.080206102
|1 WTR 兌換 EGP
￡E.0.070488418
|1 WTR 兌換 BRL
R$0.0077318964
|1 WTR 兌換 CAD
C$0.0019294532
|1 WTR 兌換 BDT
৳0.1721156756
|1 WTR 兌換 NGN
₦2.1834931768
|1 WTR 兌換 UAH
₴0.0587567792
|1 WTR 兌換 VES
Bs0.14506108
|1 WTR 兌換 PKR
Rs0.4010023428
|1 WTR 兌換 KZT
₸0.7282066216
|1 WTR 兌換 THB
฿0.0459970376
|1 WTR 兌換 TWD
NT$0.04154662
|1 WTR 兌換 AED
د.إ0.0051686812
|1 WTR 兌換 CHF
Fr0.001126688
|1 WTR 兌換 HKD
HK$0.0110415424
|1 WTR 兌換 MAD
.د.م0.0128019924
|1 WTR 兌換 MXN
$0.0268151744