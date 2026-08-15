AnChat 今日價格

AnChat (ANCHAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 ANCHAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ANCHAT。

AnChat 目前市值在 $ 14,354.11 排名第 #-，流通供應量為 736.40M ANCHAT。過去 24 小時內，ANCHAT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ANCHAT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +5.97%。過去一天，總交易量達到 --。

AnChat（ANCHAT）市場資訊

市值 $ 14.35K$ 14.35K $ 14.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 17.67K$ 17.67K $ 17.67K 流通量 736.40M 736.40M 736.40M 總供應量 906,399,797.127381 906,399,797.127381 906,399,797.127381

AnChat 的目前市值為 $ 14.35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ANCHAT 的流通量為 736.40M，總供應量是 906399797.127381，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.67K。