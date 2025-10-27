ANALOS（LOS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00187227 $ 0.00187227 $ 0.00187227 24H最低價 $ 0.00225313 $ 0.00225313 $ 0.00225313 24H最高價 24H最低價 $ 0.00187227$ 0.00187227 $ 0.00187227 24H最高價 $ 0.00225313$ 0.00225313 $ 0.00225313 歷史最高 $ 0.00330702$ 0.00330702 $ 0.00330702 最低價 $ 0.00039226$ 0.00039226 $ 0.00039226 漲跌幅（1H） -4.82% 漲跌幅（1D） -4.07% 漲跌幅（7D） +27.58% 漲跌幅（7D） +27.58%

ANALOS（LOS）目前實時價格為 $0.00195104。過去 24 小時內，LOS 的交易價格在 $ 0.00187227 至 $ 0.00225313 之間波動，市場活躍度顯著。LOS 的歷史最高價為 $ 0.00330702，歷史最低價為 $ 0.00039226。

從短期表現來看，LOS 在過去 1 小時內的價格變動為 -4.82%，過去 24 小時內變動為 -4.07%，過去 7 天內累計變動為 +27.58%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ANALOS（LOS）市場資訊

市值 $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M 流通量 996.85M 996.85M 996.85M 總供應量 996,845,779.3064255 996,845,779.3064255 996,845,779.3064255

ANALOS 的目前市值為 $ 1.94M, 它過去 24 小時的交易量為 --。LOS 的流通量為 996.85M，總供應量是 996845779.3064255，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.94M。