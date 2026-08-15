Analog 今日價格

Analog (ANLOG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ANLOG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ANLOG。

Analog 目前市值在 $ 105,268 排名第 #-，流通供應量為 1.86B ANLOG。過去 24 小時內，ANLOG 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0100305，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ANLOG 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -36.64%。過去一天，總交易量達到 --。

Analog（ANLOG）市場資訊

市值 $ 105.27K$ 105.27K $ 105.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 105.27K$ 105.27K $ 105.27K 流通量 1.86B 1.86B 1.86B 總供應量 9,057,971,000.0 9,057,971,000.0 9,057,971,000.0

Analog 的目前市值為 $ 105.27K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ANLOG 的流通量為 1.86B，總供應量是 9057971000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 105.27K。