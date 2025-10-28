amuricah（AMURICAH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.69% 漲跌幅（1D） +5.80% 漲跌幅（7D） -8.28% 漲跌幅（7D） -8.28%

amuricah（AMURICAH）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，AMURICAH 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。AMURICAH 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，AMURICAH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.69%，過去 24 小時內變動為 +5.80%，過去 7 天內累計變動為 -8.28%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

amuricah（AMURICAH）市場資訊

市值 $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 總供應量 999,722,035.177745 999,722,035.177745 999,722,035.177745

amuricah 的目前市值為 $ 12.23K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AMURICAH 的流通量為 999.72M，總供應量是 999722035.177745，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.23K。