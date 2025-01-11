今天 Amulet Staked SOL (AMTSOL) 的價格

今天 Amulet Staked SOL (AMTSOL) 的實時價格爲 218.91 USD。目前其市值爲 $ 660.33K USD。AMTSOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Amulet Staked SOL 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 10.07 USD

- Amulet Staked SOL 當天價格變化爲 +1.51%

- 其循環供應量爲 3.02K USD

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