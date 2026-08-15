Amped Finance 今日價格

Amped Finance (AMPED) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AMPED 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AMPED。

Amped Finance 目前市值在 $ 11,341.4 排名第 #-，流通供應量為 26.86M AMPED。過去 24 小時內，AMPED 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04234274，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AMPED 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 $ 42.45。

Amped Finance（AMPED）市場資訊

市值 $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K 成交量（24H） $ 42.45$ 42.45 $ 42.45 完全稀釋市值 $ 42.22K$ 42.22K $ 42.22K 流通量 26.86M 26.86M 26.86M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Amped Finance 的目前市值為 $ 11.34K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 42.45。AMPED 的流通量為 26.86M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 42.22K。