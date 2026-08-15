American Oil Reserve 今日價格

American Oil Reserve (AOR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.04%。目前 AOR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AOR。

American Oil Reserve 目前市值在 $ 48,292 排名第 #-，流通供應量為 999.98M AOR。過去 24 小時內，AOR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00835647，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AOR 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -1.15%。過去一天，總交易量達到 --。

American Oil Reserve（AOR）市場資訊

市值 $ 48.29K$ 48.29K $ 48.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 48.29K$ 48.29K $ 48.29K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 總供應量 999,984,582.152855 999,984,582.152855 999,984,582.152855

American Oil Reserve 的目前市值為 $ 48.29K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AOR 的流通量為 999.98M，總供應量是 999984582.152855，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 48.29K。