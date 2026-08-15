American Oil Asset Supply 今日價格

American Oil Asset Supply (AOAS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AOAS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AOAS。

American Oil Asset Supply 目前市值在 $ 9,337.49 排名第 #-，流通供應量為 999.99M AOAS。過去 24 小時內，AOAS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00550555，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AOAS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -9.61%。過去一天，總交易量達到 --。

American Oil Asset Supply（AOAS）市場資訊

市值 $ 9.34K$ 9.34K $ 9.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.34K$ 9.34K $ 9.34K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,994,559.334982 999,994,559.334982 999,994,559.334982

American Oil Asset Supply 的目前市值為 $ 9.34K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AOAS 的流通量為 999.99M，總供應量是 999994559.334982，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.34K。