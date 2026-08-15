American AI Fund 今日價格

American AI Fund (AAIF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.23%。目前 AAIF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AAIF。

American AI Fund 目前市值在 $ 15,081.78 排名第 #-，流通供應量為 999.96M AAIF。過去 24 小時內，AAIF 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02111344，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AAIF 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -47.90%。過去一天，總交易量達到 --。

American AI Fund（AAIF）市場資訊

市值 $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,961,061.165996 999,961,061.165996 999,961,061.165996

American AI Fund 的目前市值為 $ 15.08K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AAIF 的流通量為 999.96M，總供應量是 999961061.165996，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.08K。