American Account Trust Fund 今日價格

American Account Trust Fund (AATF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.21%。目前 AATF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AATF。

American Account Trust Fund 目前市值在 $ 10,125.99 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M AATF。過去 24 小時內，AATF 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00333064，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AATF 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -6.81%。過去一天，總交易量達到 --。

American Account Trust Fund（AATF）市場資訊

市值 $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,511.685134 999,999,511.685134 999,999,511.685134

American Account Trust Fund 的目前市值為 $ 10.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AATF 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999511.685134，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.13K。