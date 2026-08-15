America250 今日價格

America250 (USA250) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.00%。目前 USA250 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 USA250。

America250 目前市值在 $ 60,546 排名第 #-，流通供應量為 999.96M USA250。過去 24 小時內，USA250 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00121305，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，USA250 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -4.43%。過去一天，總交易量達到 --。

America250（USA250）市場資訊

市值 $ 60.55K$ 60.55K $ 60.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 60.55K$ 60.55K $ 60.55K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,960,788.364782 999,960,788.364782 999,960,788.364782

America250 的目前市值為 $ 60.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。USA250 的流通量為 999.96M，總供應量是 999960788.364782，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 60.55K。