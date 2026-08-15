America250 價格 (USA250)
America250 (USA250) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.00%。目前 USA250 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 USA250。
America250 目前市值在 $ 60,546 排名第 #-，流通供應量為 999.96M USA250。過去 24 小時內，USA250 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00121305，而歷史最低價為 $ 0。
短期表現方面，USA250 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -4.43%。過去一天，總交易量達到 --。
America250 的目前市值為 $ 60.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。USA250 的流通量為 999.96M，總供應量是 999960788.364782，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 60.55K。
+0.06%
-2.00%
-4.43%
-4.43%
今天內，America250 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，America250 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去60天內，America250 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去90天內，America250 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-2.00%
|30天
|$ 0
|-56.76%
|60天
|$ 0
|-80.32%
|90天
|$ 0
|--
在 2040 年，America250 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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America250 目前價值多少？
America250 目前的交易價格為 NT$，過去 24 小時內的價格波動為 -2.00%。此即時價格反映了市場的即時動態與投資者情緒。
USA250 今天是上漲還是下跌？
USA250 在過去 24 小時內呈現價格波動，反映出市場對近期新聞、交易量以及 Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem 生態系統內發展的反應。
America250 今天有多受歡迎？
該代幣在過去 24 小時內的交易量達到 NT$--，顯示有多少交易者正積極買入或賣出 USA250。
America250 與其他加密資產有何不同？
作為 Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem 類別的一部分，並建立於 -- 網絡之上，USA250 在其生態系統中具有特定的實用性和角色，可能包括支付、質押、治理，或是專屬應用場景。
目前市場上有多少 USA250？
今日流通中的代幣數量為 999960788.364782 個，這有助於判斷代幣的稀缺性及其整體市場價值。
America250 的歷史最高價與最低價是多少？
該代幣記錄的最高價（ATH）為 NT$0.0380839349696161680000，而最低價（ATL）則為 NT$，這為長期投資人評估價格週期提供了重要參考。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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