America1776 圖標

America1776 價格 (AMERICA)

USD

America1776 (AMERICA) 實時價格圖表

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+2.20%(1D)

今天 America1776 (AMERICA) 的價格

今天 America1776 (AMERICA) 的實時價格爲 0.00025327 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AMERICA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
America1776 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 268.28 USD
- America1776 當天價格變化爲 +2.30%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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America1776 (AMERICA) 價格表現 USD

今天內，America1776 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，America1776 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000684563
在過去60天內，America1776 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001108681
在過去90天內，America1776 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005308141680791647

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+2.30%
30天$ +0.0000684563+27.03%
60天$ -0.0001108681-43.77%
90天$ -0.0005308141680791647-67.69%

America1776 (AMERICA) 價格分析

America1776 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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-0.56%

+2.30%

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America1776 (AMERICA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 268.28
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什麼是America1776 (AMERICA)

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America1776 (AMERICA) 資源

官網

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AMERICA 兌換爲當地貨幣

1 AMERICA 兌換 AUD
A$0.0004026993
1 AMERICA 兌換 GBP
0.0002051487
1 AMERICA 兌換 EUR
0.0002431392
1 AMERICA 兌換 USD
$0.00025327
1 AMERICA 兌換 MYR
RM0.0011245188
1 AMERICA 兌換 TRY
0.0090290755
1 AMERICA 兌換 JPY
¥0.0395278489
1 AMERICA 兌換 RUB
0.0250104125
1 AMERICA 兌換 INR
0.0219129204
1 AMERICA 兌換 IDR
Rp4.1519665488
1 AMERICA 兌換 PHP
0.0148137623
1 AMERICA 兌換 EGP
￡E.0.012739481
1 AMERICA 兌換 BRL
R$0.0015246854
1 AMERICA 兌換 CAD
C$0.0003621761
1 AMERICA 兌換 BDT
0.0306684643
1 AMERICA 兌換 NGN
0.3926647426
1 AMERICA 兌換 UAH
0.0106702651
1 AMERICA 兌換 VES
Bs0.01392985
1 AMERICA 兌換 PKR
Rs0.0702343037
1 AMERICA 兌換 KZT
0.131978997
1 AMERICA 兌換 THB
฿0.0085681241
1 AMERICA 兌換 TWD
NT$0.0082996579
1 AMERICA 兌換 CHF
Fr0.000227943
1 AMERICA 兌換 HKD
HK$0.0019704406
1 AMERICA 兌換 MAD
.د.م0.0025276346