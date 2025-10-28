America Party Coin（APC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.01016686 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.71% 漲跌幅（1D） +1.76% 漲跌幅（7D） +4.22%

America Party Coin（APC）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，APC 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。APC 的歷史最高價為 $ 0.01016686，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，APC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.71%，過去 24 小時內變動為 +1.76%，過去 7 天內累計變動為 +4.22%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

America Party Coin（APC）市場資訊

市值 $ 39.26K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 39.26K 流通量 220.95M 總供應量 220,949,406.95

America Party Coin 的目前市值為 $ 39.26K, 它過去 24 小時的交易量為 --。APC 的流通量為 220.95M，總供應量是 220949406.95，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 39.26K。