Amelia the Patriot 今日價格

Amelia the Patriot (AMELIA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.90%。目前 AMELIA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AMELIA。

Amelia the Patriot 目前市值在 $ 20,673 排名第 #-，流通供應量為 996.62M AMELIA。過去 24 小時內，AMELIA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00186769，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AMELIA 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 -3.42%。過去一天，總交易量達到 --。

Amelia the Patriot（AMELIA）市場資訊

市值 $ 20.67K$ 20.67K $ 20.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.67K$ 20.67K $ 20.67K 流通量 996.62M 996.62M 996.62M 總供應量 996,624,524.868004 996,624,524.868004 996,624,524.868004

Amelia the Patriot 的目前市值為 $ 20.67K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AMELIA 的流通量為 996.62M，總供應量是 996624524.868004，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.67K。