AMD xStock 今日價格

AMD xStock (AMDX) 今日實時價格為 $ 513.23，過去 24 小時內變化了 5.71%。目前 AMDX 兌 USD 的匯率為 $ 513.23 每 AMDX。

AMD xStock 目前市值在 $ 4,066,167 排名第 #-，流通供應量為 7.91K AMDX。過去 24 小時內，AMDX 的交易價格在 $ 481.23（低點）和 $ 514.41（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 634.02，而歷史最低價為 $ 185.64。

短期表現方面，AMDX 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 +6.45%。過去一天，總交易量達到 $ 79.75K。

AMD xStock（AMDX）市場資訊

市值 $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M 成交量（24H） $ 79.75K$ 79.75K $ 79.75K 完全稀釋市值 $ 179.26M$ 179.26M $ 179.26M 流通量 7.91K 7.91K 7.91K 總供應量 348,854.5752928389 348,854.5752928389 348,854.5752928389

AMD xStock 的目前市值為 $ 4.07M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 79.75K。AMDX 的流通量為 7.91K，總供應量是 348854.5752928389，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 179.26M。