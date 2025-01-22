Ambit USD 圖標

Ambit USD 價格 (AUSD)

USD

Ambit USD (AUSD) 實時價格圖表

$1.045
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+2.60%(1D)

今天 Ambit USD (AUSD) 的價格

今天 Ambit USD (AUSD) 的實時價格爲 1.045 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ambit USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 600.17 USD
- Ambit USD 當天價格變化爲 +2.67%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Ambit USD (AUSD) 價格表現 USD

今天內，Ambit USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02715533
在過去30天內，Ambit USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0285951710
在過去60天內，Ambit USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0290640625
在過去90天內，Ambit USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0281836189678662

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.02715533+2.67%
30天$ +0.0285951710+2.74%
60天$ +0.0290640625+2.78%
90天$ +0.0281836189678662+2.77%

Ambit USD (AUSD) 價格分析

Ambit USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.014
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$ 1.054
$ 1.054$ 1.054

$ 1.087
$ 1.087$ 1.087

--

+2.67%

+0.34%

Ambit USD (AUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 600.17
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什麼是Ambit USD (AUSD)

AUSD is a decentralized stablecoin backed by USDT and designed to generate organic and sustainable yields, created by Ambit Finance.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Ambit USD (AUSD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Ambit USD (AUSD) 的其他問題

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AUSD 兌換爲當地貨幣

1 AUSD 兌換 AUD
A$1.66155
1 AUSD 兌換 GBP
0.84645
1 AUSD 兌換 EUR
1.0032
1 AUSD 兌換 USD
$1.045
1 AUSD 兌換 MYR
RM4.6398
1 AUSD 兌換 TRY
37.25425
1 AUSD 兌換 JPY
¥163.09315
1 AUSD 兌換 RUB
103.19375
1 AUSD 兌換 INR
90.4134
1 AUSD 兌換 IDR
Rp17,131.1448
1 AUSD 兌換 PHP
61.12205
1 AUSD 兌換 EGP
￡E.52.5635
1 AUSD 兌換 BRL
R$6.2909
1 AUSD 兌換 CAD
C$1.49435
1 AUSD 兌換 BDT
126.53905
1 AUSD 兌換 NGN
1,620.1471
1 AUSD 兌換 UAH
44.02585
1 AUSD 兌換 VES
Bs57.475
1 AUSD 兌換 PKR
Rs289.78895
1 AUSD 兌換 KZT
544.5495
1 AUSD 兌換 THB
฿35.35235
1 AUSD 兌換 TWD
NT$34.24465
1 AUSD 兌換 CHF
Fr0.9405
1 AUSD 兌換 HKD
HK$8.1301
1 AUSD 兌換 MAD
.د.م10.4291