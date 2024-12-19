Ambire Wallet 圖標

Ambire Wallet 價格 (WALLET)

USD

Ambire Wallet (WALLET) 實時價格圖表

$0.01335525
$0.01335525$0.01335525
-4.70%(1D)

今天 Ambire Wallet (WALLET) 的價格

今天 Ambire Wallet (WALLET) 的實時價格爲 0.01335525 USD。目前其市值爲 $ 9.01M USD。WALLET 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ambire Wallet 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.40M USD
- Ambire Wallet 當天價格變化爲 -4.75%
- 其循環供應量爲 674.37M USD

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Ambire Wallet (WALLET) 價格表現 USD

今天內，Ambire Wallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00066725610833658
在過去30天內，Ambire Wallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000204802
在過去60天內，Ambire Wallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018330374
在過去90天內，Ambire Wallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003468668956027258

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00066725610833658-4.75%
30天$ +0.0000204802+0.15%
60天$ -0.0018330374-13.72%
90天$ -0.003468668956027258-20.61%

Ambire Wallet (WALLET) 價格分析

Ambire Wallet 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01329047
$ 0.01329047$ 0.01329047

$ 0.01403611
$ 0.01403611$ 0.01403611

$ 0.199652
$ 0.199652$ 0.199652

+0.02%

-4.75%

-3.19%

Ambire Wallet (WALLET) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 9.01M
$ 9.01M$ 9.01M

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

674.37M
674.37M 674.37M

什麼是Ambire Wallet (WALLET)

The first DeFi wallet that combines power, security and ease of use, while also being open-source and non-custodial.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Ambire Wallet (WALLET) 資源

官網

大家還在問：關於 Ambire Wallet (WALLET) 的其他問題

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WALLET 兌換爲當地貨幣

1 WALLET 兌換 AUD
A$0.0213684
1 WALLET 兌換 GBP
0.0105506475
1 WALLET 兌換 EUR
0.01282104
1 WALLET 兌換 USD
$0.01335525
1 WALLET 兌換 MYR
RM0.060098625
1 WALLET 兌換 TRY
0.4683686175
1 WALLET 兌換 JPY
¥2.096507145
1 WALLET 兌換 RUB
1.380665745
1 WALLET 兌換 INR
1.13626467
1 WALLET 兌換 IDR
Rp218.93848956
1 WALLET 兌換 PHP
0.7883604075
1 WALLET 兌換 EGP
￡E.0.679782225
1 WALLET 兌換 BRL
R$0.0842716275
1 WALLET 兌換 CAD
C$0.0190980075
1 WALLET 兌換 BDT
1.595952375
1 WALLET 兌換 NGN
20.7700848
1 WALLET 兌換 UAH
0.5605198425
1 WALLET 兌換 VES
Bs0.6677625
1 WALLET 兌換 PKR
Rs3.71596476
1 WALLET 兌換 KZT
6.9811898325
1 WALLET 兌換 THB
฿0.460756125
1 WALLET 兌換 TWD
NT$0.435648255
1 WALLET 兌換 CHF
Fr0.0118861725
1 WALLET 兌換 HKD
HK$0.1037702925
1 WALLET 兌換 MAD
.د.م0.133285395