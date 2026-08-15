AmberVibe 今日價格

AmberVibe (AMBERVIBE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 AMBERVIBE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AMBERVIBE。

AmberVibe 目前市值在 $ 26,628 排名第 #-，流通供應量為 92.90B AMBERVIBE。過去 24 小時內，AMBERVIBE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AMBERVIBE 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 -0.59%。過去一天，總交易量達到 --。

AmberVibe（AMBERVIBE）市場資訊

市值 $ 26.63K$ 26.63K $ 26.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 26.63K$ 26.63K $ 26.63K 流通量 92.90B 92.90B 92.90B 總供應量 92,898,988,545.83028 92,898,988,545.83028 92,898,988,545.83028

AmberVibe 的目前市值為 $ 26.63K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AMBERVIBE 的流通量為 92.90B，總供應量是 92898988545.83028，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.63K。