Amber xStock（AMBRX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 24H最低價 $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 24H最高價 24H最低價 $ 3.49$ 3.49 $ 3.49 24H最高價 $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 歷史最高 $ 10.38$ 10.38 $ 10.38 最低價 $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 漲跌幅（1H） +0.00% 漲跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） -0.00% 漲跌幅（7D） -0.00%

Amber xStock（AMBRX）目前實時價格為 $3.49。過去 24 小時內，AMBRX 的交易價格在 $ 3.49 至 $ 3.51 之間波動，市場活躍度顯著。AMBRX 的歷史最高價為 $ 10.38，歷史最低價為 $ 2.86。

從短期表現來看，AMBRX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.00%，過去 24 小時內變動為 -0.00%，過去 7 天內累計變動為 -0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Amber xStock（AMBRX）市場資訊

市值 $ 302.64K$ 302.64K $ 302.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 726.81K$ 726.81K $ 726.81K 流通量 86.82K 86.82K 86.82K 總供應量 208,495.79739737 208,495.79739737 208,495.79739737

Amber xStock 的目前市值為 $ 302.64K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AMBRX 的流通量為 86.82K，總供應量是 208495.79739737，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 726.81K。