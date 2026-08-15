AMATO 今日價格

AMATO (AMATO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.71%。目前 AMATO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AMATO。

AMATO 目前市值在 $ 47,386 排名第 #-，流通供應量為 130.97M AMATO。過去 24 小時內，AMATO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0196137，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AMATO 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 -5.21%。過去一天，總交易量達到 $ 411.50。

AMATO（AMATO）市場資訊

市值 $ 47.39K$ 47.39K $ 47.39K 成交量（24H） $ 411.50$ 411.50 $ 411.50 完全稀釋市值 $ 135.20K$ 135.20K $ 135.20K 流通量 130.97M 130.97M 130.97M 總供應量 999,973,384.483674 999,973,384.483674 999,973,384.483674

AMATO 的目前市值為 $ 47.39K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 411.50。AMATO 的流通量為 130.97M，總供應量是 999973384.483674，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 135.20K。