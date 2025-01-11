AmaterasuFi Izanagi 價格 (IZA)

USD

AmaterasuFi Izanagi (IZA) 實時價格圖表

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+1.60%(1D)

今天 AmaterasuFi Izanagi (IZA) 的價格

今天 AmaterasuFi Izanagi (IZA) 的實時價格爲 0.010067 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。IZA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AmaterasuFi Izanagi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.81 USD
- AmaterasuFi Izanagi 當天價格變化爲 +1.65%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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AmaterasuFi Izanagi (IZA) 價格表現 USD

今天內，AmaterasuFi Izanagi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00016352
在過去30天內，AmaterasuFi Izanagi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019936576
在過去60天內，AmaterasuFi Izanagi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002825998
在過去90天內，AmaterasuFi Izanagi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001805853960300466

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00016352+1.65%
30天$ -0.0019936576-19.80%
60天$ -0.0002825998-2.80%
90天$ +0.001805853960300466+21.86%

AmaterasuFi Izanagi (IZA) 價格分析

AmaterasuFi Izanagi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0097775
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$ 0.01018979
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$ 0.416086
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+1.65%

-9.55%

AmaterasuFi Izanagi (IZA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 7.81
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什麼是AmaterasuFi Izanagi (IZA)

Amaterasu Finance is a native DEX on the Aurora chain. The governance token of the protocol is IZANAGI (ticker: IZA)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

AmaterasuFi Izanagi (IZA) 資源

官網

大家還在問：關於 AmaterasuFi Izanagi (IZA) 的其他問題

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IZA 兌換爲當地貨幣

1 IZA 兌換 AUD
A$0.01630854
1 IZA 兌換 GBP
0.00815427
1 IZA 兌換 EUR
0.00976499
1 IZA 兌換 USD
$0.010067
1 IZA 兌換 MYR
RM0.04520083
1 IZA 兌換 TRY
0.35657314
1 IZA 兌換 JPY
¥1.58726389
1 IZA 兌換 RUB
1.02310921
1 IZA 兌換 INR
0.86767473
1 IZA 兌換 IDR
Rp165.03276048
1 IZA 兌換 PHP
0.593953
1 IZA 兌換 EGP
￡E.0.50868551
1 IZA 兌換 BRL
R$0.06161004
1 IZA 兌換 CAD
C$0.01449648
1 IZA 兌換 BDT
1.22797266
1 IZA 兌換 NGN
15.60767546
1 IZA 兌換 UAH
0.42563276
1 IZA 兌換 VES
Bs0.533551
1 IZA 兌換 PKR
Rs2.80335749
1 IZA 兌換 KZT
5.3123559
1 IZA 兌換 THB
฿0.34912356
1 IZA 兌換 TWD
NT$0.33331837
1 IZA 兌換 CHF
Fr0.00916097
1 IZA 兌換 HKD
HK$0.07832126
1 IZA 兌換 MAD
.د.م0.10107268