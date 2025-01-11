Amateras 圖標

Amateras 價格 (AMT)

USD

Amateras (AMT) 實時價格圖表

$0.00838484
$0.00838484$0.00838484
+0.90%(1D)

今天 Amateras (AMT) 的價格

今天 Amateras (AMT) 的實時價格爲 0.00838257 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AMT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Amateras 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.27 USD
- Amateras 當天價格變化爲 +0.92%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Amateras (AMT) 價格表現 USD

今天內，Amateras 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Amateras 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001996988
在過去60天內，Amateras 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001220259
在過去90天內，Amateras 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000913186350924925

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.92%
30天$ -0.0001996988-2.38%
60天$ +0.0001220259+1.46%
90天$ +0.000913186350924925+12.23%

Amateras (AMT) 價格分析

Amateras 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00827406
$ 0.00827406$ 0.00827406

$ 0.00853907
$ 0.00853907$ 0.00853907

$ 0.084599
$ 0.084599$ 0.084599

-0.14%

+0.92%

-2.91%

Amateras (AMT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 44.27
$ 44.27$ 44.27

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什麼是Amateras (AMT)

AMATERAS is NFT×DeFi×GameFi/ NFT Marketplace, NFT Gacha, NFT Staking, Swap, Farming pool all in one. There is a world as far as the eye can see. AMATERAS aims to provide a solution for NFT× DeFi. For example, by staking NFTs on AMATERAS, you can get $AMT. This token can be used for regular liquidity mining and can also be exchanged for other tokens.

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Amateras (AMT) 資源

官網

大家還在問：關於 Amateras (AMT) 的其他問題

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AMT 兌換爲當地貨幣

1 AMT 兌換 AUD
A$0.0135797634
1 AMT 兌換 GBP
0.0067898817
1 AMT 兌換 EUR
0.0081310929
1 AMT 兌換 USD
$0.00838257
1 AMT 兌換 MYR
RM0.0376377393
1 AMT 兌換 TRY
0.2969106294
1 AMT 兌換 JPY
¥1.3216798119
1 AMT 兌換 RUB
0.8519205891
1 AMT 兌換 INR
0.7224937083
1 AMT 兌換 IDR
Rp137.4191583408
1 AMT 兌換 PHP
0.49457163
1 AMT 兌換 EGP
￡E.0.4235712621
1 AMT 兌換 BRL
R$0.0513013284
1 AMT 兌換 CAD
C$0.0120709008
1 AMT 兌換 BDT
1.0225058886
1 AMT 兌換 NGN
12.9961688766
1 AMT 兌換 UAH
0.3544150596
1 AMT 兌換 VES
Bs0.44427621
1 AMT 兌換 PKR
Rs2.3342942679
1 AMT 兌換 KZT
4.423482189
1 AMT 兌換 THB
฿0.2907075276
1 AMT 兌換 TWD
NT$0.2775468927
1 AMT 兌換 CHF
Fr0.0076281387
1 AMT 兌換 HKD
HK$0.0652163946
1 AMT 兌換 MAD
.د.م0.0841610028