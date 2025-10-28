Alvey Chain（WALV）價格資訊 (USD)

Alvey Chain（WALV）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，WALV 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。WALV 的歷史最高價為 $ 0.18533，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，WALV 在過去 1 小時內的價格變動為 +24.33%，過去 24 小時內變動為 +2.34%，過去 7 天內累計變動為 +6.75%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Alvey Chain（WALV）市場資訊

市值 $ 10.36K$ 10.36K $ 10.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.52K$ 13.52K $ 13.52K 流通量 116.77M 116.77M 116.77M 總供應量 152,312,732.0 152,312,732.0 152,312,732.0

Alvey Chain 的目前市值為 $ 10.36K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WALV 的流通量為 116.77M，總供應量是 152312732.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.52K。