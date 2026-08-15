ALTSEASON 今日價格

ALTSEASON (ALTSZN) 今日實時價格為 $ 0.00216807，過去 24 小時內變化了 9.71%。目前 ALTSZN 兌 USD 的匯率為 $ 0.00216807 每 ALTSZN。

ALTSEASON 目前市值在 $ 2,167,947 排名第 #-，流通供應量為 999.96M ALTSZN。過去 24 小時內，ALTSZN 的交易價格在 $ 0.00197503（低點）和 $ 0.00261765（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00904484，而歷史最低價為 $ 0.00181343。

短期表現方面，ALTSZN 在過去一小時內波動了 +0.19%，過去7 天內波動了 -1.29%。過去一天，總交易量達到 $ 1.76M。

ALTSEASON（ALTSZN）市場資訊

市值 $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M 成交量（24H） $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M 完全稀釋市值 $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,956,115.258016 999,956,115.258016 999,956,115.258016

ALTSEASON 的目前市值為 $ 2.17M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.76M。ALTSZN 的流通量為 999.96M，總供應量是 999956115.258016，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.17M。