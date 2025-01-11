Altranium 圖標

Altranium 價格 (ALTR)

USD

Altranium (ALTR) 實時價格圖表

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-1.90%(1D)

今天 Altranium (ALTR) 的價格

今天 Altranium (ALTR) 的實時價格爲 0.01426701 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ALTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Altranium 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 69.17K USD
- Altranium 當天價格變化爲 -1.91%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Altranium (ALTR) 價格表現 USD

今天內，Altranium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00027903699664631
在過去30天內，Altranium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028968593
在過去60天內，Altranium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013669279
在過去90天內，Altranium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00523900728625234

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00027903699664631-1.91%
30天$ -0.0028968593-20.30%
60天$ +0.0013669279+9.58%
90天$ +0.00523900728625234+58.03%

Altranium (ALTR) 價格分析

Altranium 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01410217
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$ 0.583652
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-1.52%

-1.91%

+0.67%

Altranium (ALTR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 69.17K
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什麼是Altranium (ALTR)

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Altranium (ALTR) 資源

官網

大家還在問：關於 Altranium (ALTR) 的其他問題

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ALTR 兌換爲當地貨幣

1 ALTR 兌換 AUD
A$0.0231125562
1 ALTR 兌換 GBP
0.0115562781
1 ALTR 兌換 EUR
0.0138389997
1 ALTR 兌換 USD
$0.01426701
1 ALTR 兌換 MYR
RM0.0640588749
1 ALTR 兌換 TRY
0.5053374942
1 ALTR 兌換 JPY
¥2.2494794667
1 ALTR 兌換 RUB
1.4499562263
1 ALTR 兌換 INR
1.2296735919
1 ALTR 兌換 IDR
Rp233.8853724144
1 ALTR 兌換 PHP
0.84175359
1 ALTR 兌換 EGP
￡E.0.7209120153
1 ALTR 兌換 BRL
R$0.0873141012
1 ALTR 兌換 CAD
C$0.0205444944
1 ALTR 兌換 BDT
1.7402898798
1 ALTR 兌換 NGN
22.1192869638
1 ALTR 兌換 UAH
0.6032091828
1 ALTR 兌換 VES
Bs0.75615153
1 ALTR 兌換 PKR
Rs3.9729342747
1 ALTR 兌換 KZT
7.528701177
1 ALTR 兌換 THB
฿0.4947799068
1 ALTR 兌換 TWD
NT$0.4723807011
1 ALTR 兌換 CHF
Fr0.0129829791
1 ALTR 兌換 HKD
HK$0.1109973378
1 ALTR 兌換 MAD
.د.م0.1432407804