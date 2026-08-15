Alto DUSD 今日價格

Alto DUSD (DUSD) 今日實時價格為 $ 1.0，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 DUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.0 每 DUSD。

Alto DUSD 目前市值在 $ 911,034 排名第 #-，流通供應量為 910.70K DUSD。過去 24 小時內，DUSD 的交易價格在 $ 0.999865（低點）和 $ 1.001（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.047，而歷史最低價為 $ 0.971676。

短期表現方面，DUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.04%。過去一天，總交易量達到 $ 7.10K。

Alto DUSD（DUSD）市場資訊

市值 $ 911.03K$ 911.03K $ 911.03K 成交量（24H） $ 7.10K$ 7.10K $ 7.10K 完全稀釋市值 $ 911.03K$ 911.03K $ 911.03K 流通量 910.70K 910.70K 910.70K 總供應量 910,698.2531364436 910,698.2531364436 910,698.2531364436

Alto DUSD 的目前市值為 $ 911.03K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.10K。DUSD 的流通量為 910.70K，總供應量是 910698.2531364436，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 911.03K。