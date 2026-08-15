ALTHEA 今日價格

ALTHEA (ALTHEA) 今日實時價格為 $ 0.03523139，過去 24 小時內變化了 6.87%。目前 ALTHEA 兌 USD 的匯率為 $ 0.03523139 每 ALTHEA。

ALTHEA 目前市值在 $ 513,823 排名第 #-，流通供應量為 14.58M ALTHEA。過去 24 小時內，ALTHEA 的交易價格在 $ 0.03523473（低點）和 $ 0.03783202（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 6.13，而歷史最低價為 $ 0.03053209。

短期表現方面，ALTHEA 在過去一小時內波動了 -1.40%，過去7 天內波動了 -15.96%。過去一天，總交易量達到 $ 999.89。

ALTHEA（ALTHEA）市場資訊

市值 $ 513.82K$ 513.82K $ 513.82K 成交量（24H） $ 999.89$ 999.89 $ 999.89 完全稀釋市值 $ 764.63K$ 764.63K $ 764.63K 流通量 14.58M 14.58M 14.58M 總供應量 21,702,911.0 21,702,911.0 21,702,911.0

ALTHEA 的目前市值為 $ 513.82K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 999.89。ALTHEA 的流通量為 14.58M，總供應量是 21702911.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 764.63K。