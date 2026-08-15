Altcoin 今日價格

Altcoin (ALT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.39%。目前 ALT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ALT。

Altcoin 目前市值在 $ 67,906 排名第 #-，流通供應量為 894.54M ALT。過去 24 小時內，ALT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.193011，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ALT 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 +1.84%。過去一天，總交易量達到 --。

Altcoin（ALT）市場資訊

市值 $ 67.91K$ 67.91K $ 67.91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 67.91K$ 67.91K $ 67.91K 流通量 894.54M 894.54M 894.54M 總供應量 894,535,599.801732 894,535,599.801732 894,535,599.801732

Altcoin 的目前市值為 $ 67.91K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ALT 的流通量為 894.54M，總供應量是 894535599.801732，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 67.91K。