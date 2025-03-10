alright buddy 價格 (BUDDY)
今天 alright buddy (BUDDY) 的實時價格爲 0.0027783 USD。目前其市值爲 $ 2.77M USD。BUDDY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
alright buddy 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 71.23K USD
- alright buddy 當天價格變化爲 -12.69%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，alright buddy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000403995449348121。
在過去30天內，alright buddy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，alright buddy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，alright buddy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000403995449348121
|-12.69%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
alright buddy 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.63%
-12.69%
-67.26%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 BUDDY 兌換 AUD
A$0.004389714
|1 BUDDY 兌換 GBP
￡0.002139291
|1 BUDDY 兌換 EUR
€0.002556036
|1 BUDDY 兌換 USD
$0.0027783
|1 BUDDY 兌換 MYR
RM0.012252303
|1 BUDDY 兌換 TRY
₺0.10140795
|1 BUDDY 兌換 JPY
¥0.409827033
|1 BUDDY 兌換 RUB
₽0.247102002
|1 BUDDY 兌換 INR
₹0.242073279
|1 BUDDY 兌換 IDR
Rp45.545894352
|1 BUDDY 兌換 PHP
₱0.15919659
|1 BUDDY 兌換 EGP
￡E.0.140637546
|1 BUDDY 兌換 BRL
R$0.016058574
|1 BUDDY 兌換 CAD
C$0.003972969
|1 BUDDY 兌換 BDT
৳0.337924629
|1 BUDDY 兌換 NGN
₦4.209541245
|1 BUDDY 兌換 UAH
₴0.114632658
|1 BUDDY 兌換 VES
Bs0.1778112
|1 BUDDY 兌換 PKR
Rs0.778646358
|1 BUDDY 兌換 KZT
₸1.36525662
|1 BUDDY 兌換 THB
฿0.093656493
|1 BUDDY 兌換 TWD
NT$0.091239372
|1 BUDDY 兌換 CHF
Fr0.002417121
|1 BUDDY 兌換 HKD
HK$0.021587391
|1 BUDDY 兌換 MAD
.د.م0.027032859
|1 BUDDY 兌換 MXN
$0.056288358